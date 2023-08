Joven se viraliza en redes sociales por ser adicta a comer papel higiénico

Una joven que es adicta al papel higiénico. se hizo viral en redes sociales luego de aparecer en el programa “Mi extraña obsesión” del canal TLC.

En el capítulo, calcularon que Kinah, gasta más o menos $2.700 dólares en papel higiénico al año (más de 2 millones de pesos chilenos). Pero, esta adicción no es extraña y ya esta tipificada con el de nombre: Pica.

Según National Eating Disorders Association (NEDA), las personas que padecen este trastorno consumen cosas que no necesariamente son catalogadas como alimentos.

Joven come en cualquier lugar y a toda hora

“Una capa es mejor. No tienes que pasar por el estrés de tratar de cortarlo”, contó en el programa la joven que se come cuatro rollos de papel al día.

“No saben el sabor que tiene, como hace salivar la boca, lo crujiente que se siente cuando te echas un puñado a la boca. Es como un muy buen algodón de azúcar”, afirmó.

Kinah, además, confesó que consume papel en cualquier lugar y a toda hora sin ninguna vergüenza. “Como papel higiénico desde el segundo que me levanto por las mañanas”.

“Cuando las personas me ven comiendo papel higiénico, recibo algunas miradas de extrañeza, incluso una vez una persona sacó su celular e intentó grabarme, pero no me importa. Cada uno tiene sus cosas raras y esta es la mía”, concluyó.