Durante la jornada en el matinal “Contigo en la Mañana” JC Rodríguez entrevistó a Connie Moll, una joven influencer que le reveló que desde hace algunos años utiliza Only Fans para generar ingresos extras. Cabe mencionar que la usuaria de la plataforma recalcó que su contenido es exclusivamente de píes, y este fetiche le ha traído ingresos millonarios.



Recordemos que el conductor, puso sobre la mesa este tema, al revelar que Camila Polizzi, la imputada formalizada por el Caso Lencería y que se encuentra con arresto domiciliario, habría ganado 15 millones en 10 días con su cuenta Arsmate el "Only Fans" chileno. “Yo he entrevistado a muchas creadoras de contenido que han salido de una pobreza brutal. Con Arsmate han podido tener una vida normal, porque nadie más se hace responsable”, expresó el periodista.



¿Cuánto gana la joven con el contenido de sus píes?



“Yo ya llevo 11 años en redes sociales y siempre me llegaban mensajes de alguna persona pidiéndome fotos de mis pies. Hasta que se me ocurrió meter mis pies a OnlyFans y me caí para atrás. Dije ‘esto le gustó a la gente’”, partió diciendo Connie quien participó en un reality de citas mexicano transmitido por MTV.



De visita en el programa, la joven le contó a Roberto Cox y JC que la suscripción a su cuenta cuesta $20.000 pesos mensuales. “Es como si pagaras por ver mi perfil de Instagram, pero no, es sólo para ver mi perfil de patas. La gente que no llega por mi Instagram, no conoce mi rostro”, señaló.



“Me han pedido de todo: me han pedido (los pies) en el barro, sacando el cuerito, con espuma, el callo, el dedo chueco... todo”, complementó a lo que JC le consultó “¿Cuánto te puedes hacer en un mes bueno?”. “¿Lo digo? Como dos mil hasta tres mil dólares... y estoy empezando, llevo como un año”, lanzó la muchacha dejando sorprendidos a los panelistas.