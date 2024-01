La nieta del chileno secuestrada por Hamás, Mia Schem, contó en una entrevista Israelí sus días en cautiverio con el peligroso grupo terrorista y dio a conocer el único motivo por el que sus secuestradores no la habían violado. Recordemos que, la joven fue tomada como rehén mientras intentaba huir del festival Supernova el cual se desarrolló en la frontera con la Franja de Gaza.



Cabe mencionar que la mujer contó que estuvo secuestrada en el hogar de su captor, compartiendo el lugar con su esposa e hijos mientras ella se encontraba con una grave lesión en el brazo producida por un impacto de bala que recibió en el festival en el que estaba. Sobre esto señaló que “los terroristas empezaron a disparar, matando a las personas que estaban allí”.



Mia Schem relata sus días secuestrada por Hamás



"Es importante para mí que entiendan que pasé por el Holocausto y que todos los que están allí son terroristas. Familias enteras al servicio de Hamás", relató la joven para Canal 13 de dicho país. "Me empecé a preguntar por qué estaba secuestrada en un hogar familiar, por qué hay niños, por qué hay una mujer" añadió con aparente rostro de angustia.



Es importante mencionar que la nieta del chileno Zeev Scharf, fue una de las primeras rehenes de las que Hamás compartió un video desde su cautiverio. En ese entonces la joven señaló que se encontraba bien y que sus secuestradores la habían ayudado a recuperarse de su herida en el brazo, sin embargo en la reciente entrevista reveló que mentía con sus palabras para que no le hicieran daño.



Así mismo, Schem dio a conocer que su secuestrador la vigilaba 24 horas al día y que se sentía intimidada con las miradas del hombre quien según ella "la única razón" por la que no la violó fue porque “su esposa estaba fuera de la habitación con los niños. Esa fue la única razón por la que no me violó”, dijo.



Bajo esta misma línea, contó entre lágrimas que tenía un pensamiento que hasta ahora la traumatiza, el cual se debe a la sensación que le da pensar que hay otros de sus compatriotas secuestrados sin poder ser ayudados. “No puedo quitármelo de la cabeza”, exclamó asegurando que no lo pudo creer cuando la liberaron el 30 de noviembre.

La entrevista completa a Mia Schem, chilena que fue rehén de Hamás en Gaza por 54 días en @newsisrael13, subtitulada en inglés.



Su abuelo vino aquí desde Chile, como yo.

Su madre nació aquí, como mi hija.

Mia planeaba visitar Chile este mes. pic.twitter.com/KDOcRjF4bl — Gabriel Colodro🟠 (@Gabrielcolodro) January 1, 2024