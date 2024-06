Joven motorista sin documentos descoloca a Eduardo Fuentes en vivo: "¡Pégate la cachá!"

En el matinal Buenos Días a Todos Eduardo Fuentes quedó descolocado con un motorista que conducía sin documentos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, lugar en donde el canal se encontraba trasmitiendo en vivo. En la instancia el comunicador intentó aconsejar a este irresponsable conductor para que sacara documentos o usara el transporte público.

Cabe mencionar que, durante la mañana el rostro de TVN aprovechó de aclarar que nunca se ha realizado una intervención estética en el rostro ya que, le teme a las inyecciones. “Nunca me he puesto bótox porque le tengo miedo a los pinchazos, me pincho si es algo, no sé, como el Covid, pero sería un muy mal drogadicto de los 70, porque me dan miedo las agujas”, afirmó luego de que se rumoreara lo contrario.

¿Qué dijo Eduardo Fuentes al motorista?

“Amigo mío, con mucho cariño te lo digo. Tienes 27 años, andas en moto y no tienes permiso de circulación porque dices que te equivocas en el teórico. Eres un peligro” apuntó el periodista. En la instancia, el entrevistado llamado Jonathan aseguró que manejaba sin documentos porque era su única forma de movilizarse, ya que no sabía andar en trasporte público.

“Dices que no sabes andar en micro y en Metro, pero es muy fácil, muy intuitivo. Tienes que ponerle más empeño y apréndete bien el libro. Saque los documentos y ande como debe ser. Pero con 27 años tienes que pegarte la ‘cachá’. Ya estás grande como para que te esté buscando tu papá” lanzó Fuentes tras enterarse que el joven esperaba a su padre.

A pesar de la incomodidad del entrevistado el comunicador continuó. “Te lo digo en buena onda, no pretendo darte una lección, no soy tu papá ni nadie. A los 27 años uno tiene que cachar para dónde va la micro. No puedes depender del papá, uno tiene que hacerse cargo de uno mismo”dijo añadiendo que “si no estás capacitado para tener una licencia de conducir, eres un peligro para ti y para terceros. Te lo digo con mucho cariño, pégate la cachá, con 27 años tienes ponerte más Vivaldi” cerró.

