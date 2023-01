Joven jugador de Ñublense explica por qué se retira del fútbol a los 21 años

Una lástima. El joven jugador de Ñublense de Chillán, Jonathan Turra, anunció que colgará los botines a los 21 años de edad, producto de razones médicas que arrastra desde que pasó por el quirófano en 2021.

“El motivo por el cual me retiro es por una artrosis de cadera. Ese es el diagnóstico que me dio el médico. En 2021 me operaron y no me dijeron cosas muy positivas”, indicó el defensa central en diálogo con Dimensión Deportiva de Chillán.

“Después de mi operación pasó el tiempo, jugué Copa Chile ante Independiente de Cauquenes y nuevamente volví a sentir dolor, un dolor constante en la zona de la cadera y eso fue lo que desencadenó todo para luego tomar la decisión en retirarme de la actividad”, agregó.

El ahora exjugador comenzó a estudiar Administración de Empresas y levanta cabeza con miras al futuro. “No me voy a estancar. Debo buscar nuevos horizontes y nuevos objetivos. La vida se trata de aquello. Si bien fue triste cómo terminó mi carrera de futbolista, sé que vienen cosas lindas para mí y me voy a esforzar el doble para que así sea”, aseguró.

El zguero debutó en el profesionalismo hace tres años y fue parte del plantel de Ñublense que consiguió el ascenso en la Primera B el 2020. Logró disputar algunos encuentros en Primera División y también en Copa Chile.