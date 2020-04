Joven ingeniera comercial reemplaza a Rosa Oyarce como Seremi de salud

Hace pocas horas la subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que la ingeniera Paula Labra será la nueva designada por el Ministerio de Salud para asumir la cartera en la Región Metropolitana de la Seremi de Salud.

"La señora Paula Labra es ingeniero comercial, tiene un diplomado en Salud Pública y actualmente es la coordinadora Nacional de la Compin", señaló la subsecretaria.

Paula Labra quien se desempeñaba como coordinadora nacional del Compin Metropolitano, será la encargada de reemplazar a Rosa Oyarce, quien dejó dicho cargo el pasado 08 de abril, luego de haber cumplido una cuarentena preventiva por COVID-19.

Oyarce por su parte, confirmó que se le solicitó la dimisión a través de una llamada telefónica, por lo que expresó que: "yo creo que una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no me merecía ese trato", expresó al matinal Bienvenidos.

Por su parte, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich explicó que la renuncia de Oyarce: "tiene que ver con una mala evaluación global, insuficiente y, lo tengo que decir claramente, en este periodo de pandemia con mayor razón todos nuestros cargos cuelgan de un hilo, porque de lo que se trata es que efectivamente las personas demos lo máximo de nuestras capacidades para lograr salir de esta crisis y eso significa que no hay padrinazgo político, ni historia que valga".