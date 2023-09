Un joven influencer, llamado Dave Ramirz mostró a través de Tiktok las consecuencias que tuvo en su cuerpo tomar mucha bebida Coca-Cola.

En el registro se le puede ver acostado en una camilla de hospital retorciéndose por fuertes dolores en su estómago.

Joven influencer en el hospital por tomar Coca-Cola

Ramirz contó que comenzó a sentir dolores intensos en su estómago mientras se encontraba en la casa de su novia, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

“Un dolor me botó al piso y me tuvieron que llevar de urgencias”, señaló.

Así mismo el joven relató que consumía casi dos litros de Coca-Cola lo cual combinaba con una mala dieta, la cual se basaba en consumir quesos, leches y comidas condimentadas.

“Yo tomaba todos los días Coca-Cola, me tomaba casi dos litros a veces y no desayunaba. No está mal que uno tome Coca-Cola de vez en cuando, pero además yo casi nunca tomaba agua”, confesó.

El influencer aprovechó de enviar un mensaje a sus seguidores: “Esta es tu señal para dejar de tomar Coca-Cola”.

Finalmente el diagnóstico del joven fueron cálculos renales producto de su mala alimentación.