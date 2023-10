Una joven española reveló que descubrió que su padre era el mayor suscriptor que tenía en OnlyFans. La historia se la contó al tiktoker español Andy Torpoco, quien entrevista a personas aleatoriamente en la calle.



El tema del video viral era “la peor experiencia que hayas tenido en tu vida”. El registro se convirtió en viral rápidamente y se llenó de comentarios.



Joven descubre que su papá era su mayor seguidor en OnlyFans



Andy le preguntó sobre este tema a una transeúnte y quedó impactado con la respuesta. La joven partió diciendo que "hace un tiempo, poco, me abrí una cuenta de OnlyFans, donde subía fotos y me llegó un suscriptor. Yo veía que me pagaba mucho, mucho dinero. Por cada foto me pagaban entre 1.000 y 1.500 euros”.



Para luego agregar que incluso llegó a concretar una cita."Al tiempo me empezó a escribir, porque a mí no se me veía la cara, se me veía el cuerpo nada más. Me empezó a escribir para quedar y yo estaba falta de dinero. Necesitaba de dinero".



"Llegué a quedar con él y a que no sabes quién era... mi padre. Te lo juro, era mi padre”, exclamó la joven a su entrevistador.



Ante esto el tiktoker insistió en que la joven le contará la reacción de su padre al verla. "Yo le vi de lejos y me fui. Yo le había dicho a mi padre que iba a darme una vuelta yo sola, y me dijo vale, yo voy para el centro, pero no me imaginaba que fuera él”, explicó.



Sin embargo, la chica no quiso quedar con la duda así que le escribió por la misma plataforma y le pidió que le contará cómo estaba vestido. "Le escribo un mensaje a esa persona y le digo 'oye estoy acá, cómo vas vestido'. Me describió cómo iba vestido y justo iba vestido como mi padre".