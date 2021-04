Joven denunció que no pudo optar al Bono Clase Media por solo 40 pesos

El beneficio del Presidente Sebastián Piñera está siendo duramente cuestionado por la ciudadanía.

El pasado fin de semana se dio el vamos a la postulación para el Bono Clase Media 2021. Sin embargo, la mayoría de la gente en redes sociales se quejó que no pudo optar al beneficio estatal, ya que no calificaban por no cumplir los requisitos.

El beneficio que anunció el Presidente Piñera iría en ayuda de las personas afectadas en sus ingresos durante la pandemia de Covid-19, pero no fue así para todos.

Los tuiteros denunciaron que al ingresar al SII y postular, les aparece el mensaje que indica que no cumplen con los requisitos, lo que posicionó a #BonoClaseMediaRechazado como lo más hablado en redes sociales.

Y dentro de las historias más insólitas, un usuario acusó que por solo 40 pesos de diferencia no pudo acceder a dicho bono, caso que se repite entre las y los usuarios de la web.

"Por $40 no califico para el bono, tengo mucha plata para ser pobre pero $40 pesos menos que la clase media. Ojalá el reclamo sirva de algo. #BonoClaseMedia2021 #bonoclasemedia2021rechazado", redactó el afectado.