Joven denunció que no pudo inscribir el apellido paterno de su hijo

Una joven madre contó una dramática situación que vive tras el nacimiento de su hijo en una clínica capitalina, “Odio tener que hacer esto público, pero es la última alternativa que tengo, y las redes sociales es lo único que me puede ayudar”, señaló.

“Para quienes no saben, yo tengo un hijo que nació en marzo, en la Católica de Marcoleta, por lo tanto, me correspondía el Registro Civil de (calle) Huérfanos”, señaló la joven, en un video que se volvió viral.

Según su relato, su pareja es un militar norteamericano que no se encuentra en el país. “A los militares norteamericanos exigen un papel con su nombre y apellido donde certifique que es el padre para poder darle la baja de paternidad y pueda venir a firmar los papeles de reconocimiento parental”, indicó Elvira, en un registro que suma casi 400 mil reproducciones.

“El asunto es que yo me asesoré con abogados, llamé al Registro Civil y todo, porque tenía que tener todo muy controlado para que no hubiera problema ni me hicieran show con los apellidos de mi hijo”, añadió.

Joven contó su experiencia en el Registro Civil

Los problemas surgieron cuando: “Llego al Registro Civil el 17 de marzo, diez días después de haber tenido una cesárea, tuve que conducir al Registro Civil de Huérfanos y a las 14.00 horas me atendió un funcionario que, de manera muy despectiva, me decía ‘no, tú vas a ser madre soltera, porque tu pareja no está acá físicamente el día de hoy’”.

“Yo le dije: ‘Legalmente tú no puedes negar que aparezca el apellido de mi pareja’. ‘No, es que tú vas a aparecer como madre soltera’ (respondió). Y esto lo decía de manera tan despectiva. A nadie más de los hombres que estaba ahí le hizo el show; yo era la única mujer y era a la única que le hizo el show”, señaló la joven madre.

“No me quiso hacer el trámite y, si yo fuera madre soltera, me da lo mismo; yo no tengo ningún atado, pero no es mi caso. Mi pareja sí quiere estar presente y lo exige, pero se le negó. Se le negó este derecho. No lo dejó, quedó con mis apellidos, como hijo de madre soltera”, continuó.

En esa misma línea, explicó que, según el funcionario que la atendió, el futuro cambio de apellidos será un trámite “fácil”. Pero ella no quedó feliz con esa respuesta “No es tan fácil. Mi hijo no puede optar a ninguna de sus nacionalidades ni a sus pasaportes ni carnet, porque y no puedo hacer los cambios con los diferentes países”.

“Mi hijo no puede optar a la gratuidad al ser hijo de militar, va tener un montón de problemas si no hacemos el cambio. Yo no puedo sacarle ningún documento, porque no tiene sus apellidos”, agregó.

Tuvo que poner sus apellidos

Elvira tuvo que dar su brazo a torcer, no le quedaron alternativas: “Tuve que hacer esto porque la salud en Chile exige que tenga RUT, y para tener RUT tienes que tener registro en el Registro Civil”.

“El drama es que el funcionario no me quiso permitir colocar los nombres y apellidos de mi pareja como padre, insistía con lo de ‘madre soltera’”, añadió.

Finalmente, la joven denunciante reclamó que “el Registro Civil me dice que aunque fue un error de un funcionario de ellos, ellos no pueden hacer nada al respecto, que esto es así, y que lo tengo que llevar a lo judicial. Como si fuera tan fácil tener que estar haciendo las cosas legales en este país. Ni siquiera me dieron una solución ni un papel, pero ellos no se quieren hacer cargo de un error de unos de sus funcionarios. Yo ya no sé qué hacer y estoy desesperada”.