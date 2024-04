Joven denuncia a violento sujeto que la acosa hace tres años: “Es un psicópata degenerado y enfermo”

En el matinal de CHV Contigo en la Mañana una joven de Quillota llamada Adriana, denunció que un violento sujeto la acosa desde hace tres años e incluso aseguró que ha vivido amenazas, amenazas de muerte y agresiones físicas en contra de ella y su familia. Toda la situación comenzó en 2021, cuando el hombre la contactó por redes sociales.

En un principio el misterioso sujeto la contactó con un interés romántico, sin embargo rápidamente se volvió agresivo. “Me escribía por redes sociales. Al principio caché su confesión de amor” partió diciendo la mujer, quien expuso que sabe donde vive su acosador, ya que son vecinos.

¿Qué dijo la joven sobre las situaciones de acoso?

“Nunca lo he conocido, nunca nos hemos saludado, fue algo de un día para otro. Yo sabía que él vive ahí, porque los dos siempre hemos vivido acá, pero es de notar que su forma de ser no es de una persona que está bien mentalmente” señaló la mujer en el matinal.

Adriana contó que el hombre también la intento agredir con un arma, ataque del que logró salvarse tras esconderse en su vehículo. A pesar de que la mujer se cambió de domicilio el acoso continuó. “Me cagaste la vida, pues yo arruinaré la tuya. Ya te lo haré saber en un par de años” le escribió el hombre en Facebook en 2022.

“Con el tiempo, me metí a su solicitud de mensajes de Facebook, y me di cuenta que desde 2021 a la fecha me ha estado mandando mensajes de acoso, diciendo muchas cosas, incluso diciendo que iba a matar a mi pareja. Después empezó a atacar mi casa, rompió los vidrios y neumáticos” mencionó la mujer. Por otro lado, algo que la ha perturbado profundamente es que el acosador asegura que tienen una conexión mental con la joven y asegura que ella tiene un muñeco vudú para manipularlo.

“Yo sé que su hija es lesbiana, pero a mí no me deja dormir en la noche. Yo sé que ella es lesbiana y todo, yo sé que ella tiene su pololo, yo tengo muchos contactos y a mí me han dicho todo. A mí no me deja dormir en la noche, no sé si ella se mete en mi cabeza o en el p... Dígale a su hija que la corte. Usted sabe lo que ella está haciendo, a mí en la noche no me deja dormir”, escribió a la madre de Adriana.