Joven demandó al Estado por ser acusado de quemar un bus del Transantiago

La demanda de indemnización es por $250 millones en contra del fisco, por daño moral y perjuicios por falta de servicios de parte de Carabineros.

El viernes 31 de mayo de 2019 es una fecha que el joven santiaguino Luis González jamás podrá olvidar, luego que fuera detenido junto a otras tres personas, acusado de participar en la quema de un bus del Transantiago en Providencia, en la región Metropolitana.

La aprehensión del joven de 19 años y estudiante de Auditoría del Duoc UC se concretó de camino a su casa en Conchalí tras salir de su trabajo en Las Condes.

Un supuesto testigo lo habría individualizado como unos de los autores de la quema de un bus en la intersección de las calles Huelén con Providencia.

El joven debió cumplir 18 días de prisión preventiva en Santiago 1 y tras varios meses, el tribunal decretó su sobreseimiento definitivo de la causa.

Durante el proceso perdió su trabajo y vivió episodios traumáticos al interior del penal.

“Una vez en tribunales fue un proceso largo, de Carabineros pasamos a estar a cargo por personal de Gendarmería, los cuales me tomaron los datos y nos iban encerrando en calabozos, me mezclaron con todo tipo de gente. Me robaron otros reos algunas cosas, pero ya entendía que era mejor no hacer ni decir nada (…) Estuve muy asustado, realmente era otro mundo para mí”, relató.

Cuando el juez dictó veredicto de las medidas cautelares, estableció que los detenidos eran un peligro para la sociedad; sin embargo, cuestionó el estudiante, “todos los casos anteriores al mío, gente que tenía todo un curriculum criminal, eran dejados en libertad y yo sin nada en contra me otorgaban la prisión”.

Una vez en el módulo 34, “uno de los que mandan (presos) me toma y me comienza a hablar como super amigable, de hecho me extrañaba su actuar y no sabía lo que venía. Su intención era llevarme lejos de donde se encontraban los gendarmes para así poder quitarme todas mis cosas, recuerdo que me entraron a un lugar donde ellos le decían ‘El taller’ para posteriormente amenazarme con armas blancas si no entregaba todo me apuñalaban”, señaló con impotencia.

Tras varios meses después, tal como lo indicó desde el primer momento la familia del estudiante, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago determinó sobreseerlo definitivamente, por lo que ahora buscará hacer justicia por el mal momento que debió pasar.