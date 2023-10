Una Tiktoker cubana que reside en el país se volvió viral tras destacar una costumbre que tienen casi todos los chilenos.



En el registro, Nauris señaló un aspecto que le llamó la atención del servicio de transporte público de buses en Valparaíso.



Tiktoker cubana se vuelve viral por destacar costumbre chilena



La joven tuvo más de 200 mil reproducciones y cerca de 13 mil likes en el video sobre nuestro país, en donde señaló. “Amo que en Chile, cada vez que alguien se sube a un bus, saluda al conductor”.



Mencionó antes de justamente, subirse a una micro para luego decir algo sobre la despedida. “Cada vez que alguien se baja, le da las gracias. Que linda la educación, que viva Chile”.



El video obtuvo varios comentarios de compatriotas que le agradecieron por destacar esta costumbre.



“Si no saludas te dicen ‘durmió conmigo que no me saluda’”, “Pensé que era algo lógico y no sorprendente”, “No sabía que era especial jajajaja cuando viví en el extranjero lo seguí haciendo siempre, esto me explica porque me miraban raro”, “Detalles pequeños pero nos hacen grande como país gracias amiga por valorar esos pequeños detalles que no ayudan a seguir avanzando”, fueron algunos de los comentarios que recibió.