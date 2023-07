Joven contó en Tiktok el terrible asalto del que fue víctima en la Alameda

Una joven diseñadora, contó a través de su cuenta de TikTok que fue víctima de un impactante asalto en pleno centro de Santiago.

“A mí nunca me habían asaltado en la vida y el otro día me asaltaron por primera vez. De verdad, yo creo que es uno de lo mejores asaltos que ha habido en la historia de los asaltos”, comenzó contando Fernanda.

En el registró, la mujer destacó “el nivel de organización que tiene este grupo de personas... yo les aplaudo, de verdad”.

Para luego, contar de manera detallada cómo sucedió todo: "Yo venía después de la disco con mi amiga, muy tranquila a las 5 de la mañana, nos asaltaron aquí en la Alameda. Queríamos comprar pan con queso y no alcanzamos a comprarlo".

“Me asaltaron como 20 personas. Hombres todos. Sentimos con amiga un silbido, nos miramos y dijimos ‘cagamos’. Mi amiga tenía un vaso de vidrio en el banano, y va y se lo rompe en la cabeza a uno de los asaltantes”,relató.

“De los nervios nos reíamos, pero con mi amiga se ensañaron, le pegaron demasiado... era una fuerza desmedida, éramos dos personas contra 20. Mientras le pegaban a mi amiga, a mí me manosearon completa, me quitaron el celular y me pusieron un cuchillo en la guata. Me dijeron que si nos le daba la clave, me iban a matar”, agregó.

La joven contó que tuvo que ceder a las presiones de los delincuentes. “les di la clave, me dio tanto miedo que tuvieran acceso a todo. Terminé llamando a mi mamá a las 05:50 de la mañana para que bloqueara el teléfono”.

Te puede interesar: Turista argentino detuvo solo a un delincuente que lo asaltó en Viña del Mar

Revisa el relato de la joven