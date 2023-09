Joven confesó que es "lo peor" de ser boliviano y vivir en Chile

Un joven boliviano que vive en Chile, se volvió viral en el mundo del internet, al analizar con cierta ironía "lo peor" de tener su nacionalidad y vivir en nuestro país.

El hombre llamado Opak, publicó en su cuenta de TikTok un impactante video con su particular caso, donde quiso contar que era "lo peor de ser boliviano viviendo en Chile".

“¿Quieren saber que es lo peor de ser boliviano viviendo en Chile?”, con esta pregunta el joven comenzó su registro.

“No, no es que me molesten por no tener mar, ni por ser moreno, ni nada de eso. Es algo mucho peor”,mencionó con cierta ironía el creador de contenido.

Luego, el joven comenzó a explicar que “llevo aproximadamente viviendo en Chile 20 años y me ha pasado de todo un poco”.

“Cuando chico me hacían bullying por mi apariencia, por no tener mar. Una vez terminé hospitalizado porque grité un gol de Bolivia cuando estaba jugando contra Chile… ahora que lo pienso, me lo merecía”, añadió.

Pero, nada de lo que vivió antes se compara con las cosas que le suceden en redes sociales, confesando que cada vez que habla en su canal de difusión de Instagram, los usuarios le recuerdan constantemente que es boliviano.

En el vídeo que se volvió viral, el influencer adjuntó incluso capturas de pantalla y mostró que en todos los mensajes que enviaba por el canal ,sus seguidores le reaccionaban con la bandera de su país.

“Ya sé que soy boliviano, no necesito que me lo recuerden todos los días. Ya sé que no tengo mar (...) pero no me lo recuerden cada vez que respiro ¿Okay?”, concluyó.