Carla Urriola, es una joven chilena de 22 años que actualmente vive en Corea del Sur. Recientemente se hizo viral en Tik Tok por romper en llanto al confesar en un video que extraña el pan. La tiktoker se encuentra en el país asiático por un programa de vacaciones y trabajo (Working Holiday Program) y reveló que la tristeza surgió cuando vio un registro en la plataforma.

Joven chilena rompe en llanto en Tik Tok

La creadora de contenido de Tik Tok comenzó su descargo contando el motivo de su pena. “Estoy triste porque acabo de ver el vídeo de una niña chilena (…) estaba como contando de su día y mostró que estaba comiendo su desayuno con pan hallulla con queso, jamón y palta”, dijo.

“Ustedes no me van a creer… Pero yo me puse a llorar porque echo tanto de menos el pan. Aquí en Corea del Sur existe el pan de molde con multigrano y toda la cuestión, pero no es pan chileno, no es una hallulla, no es una marraqueta”, agregó Urriola.

Con indicios del quiebre y la tristeza en su voz, la joven reveló que no ha comido pan chileno desde el 19 de junio del 2023. Confesó que su último pancito fue en el aeropuerto: “Esto de estar viviendo sola en el extranjero no me está gustando”.

“Yo no echo de menos Chile, no echo de menos tampoco a mi familia, yo se que ellos están bien, y yo estoy muy bien donde estoy viviendo, pero aquí no tengo pan y es lo que más me duele”, añadió en su relato. “Imagínate vivir 21 años comiendo tres panes diarios y que un día para otro no comas más”, sentenció antes de romper en llanto. “Se que puede sonar muy estúpido, pero es que ustedes no entienden”, lanzó.