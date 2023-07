Joven chilena de 17 años denunció que fue deportada sin motivo al entrar a Israel

Una joven chilena de 17 años denunció que al llegar a Tel Aviv, Israel, sin recibir ninguna explicación, fue interrogada y deportada.

Antonia Ríos Gidi, es la adolescente que viajó hasta aquel país para visitar la ciudad palestina de Ramala y participar en ese lugar de un campamento de verano.

La joven registró su testimonio a través de un video que grabó en el terminal aéreo, contando que al llegar al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, fue interrogada y luego deportada.

¿Cómo fue deportada la joven?

“Todo iba bien hasta que llegué a Tel Aviv y me quitaron el pasaporte, sin mayor explicación, todo muy confuso, no me decían nada”, relató Ríos.

“Hasta ahora no tengo mayor información de por qué fui deportada. No he tenido acceso a comida durante varias horas, me han quitado el celular. Me encerraron en una pieza. No me decían nada. Ha sido todo muy confuso”, agregó.

Además, la joven explicó que “yo debo tomar remedios todos los días, esos remedios están en mi maleta. No he tenido acceso a la maleta”.

“Además, hoy día se supone que la noche la iba a pasar en un centro de control de detención, pero pese a intervenciones desde el exterior pude quedarme acá en el aeropuerto. Me facilitaron una pieza”, contó Antonia.

Testimonio de Antonia Ríos Gidi, chilena deportada por Israel, quien fue sometida a un largo interrogatorio y se le negó el acceso a atención médica. @ComPalestinaCL pic.twitter.com/aQbojCTeFZ — Palestina Hoy (@HoyPalestina) July 17, 2023

Comunidad palestina de Chile hicieron llamado al canciller

Al tomar conocimiento de la denuncia, la Comunidad Palestina de Chile se refirió al caso de Antonia Ríos mediante un comunicado.

“Rechazamos de forma energética el brutal control de fronteras por parte de Israel, la potencia ocupante, que impide el desplazamiento hacia el Estado de Palestina, reconocido como tal por Chile”, señalaron.

En esa misma línea, indicaron que la joven fue “extensamente interrogada y posteriormente deportada (...) además se le denegó el acceso a sus medicamentos parte de su tratamiento, tras sufrir inconvenientes de salud”.

Además, hicieron un llamado al canciller Alberto van Klaveren a “condenar de forma clara y energética las deportaciones de chilenos de origen palestino y a tomar acciones para evitar este tipo de hechos”.

“Es tiempo de que Chile tome las medidas de reciprocidad después de todas las vejaciones y humillaciones que han sufrido chilenos al intentar visitar Palestina por parte del Estado Ocupante”, agregó la comunidad.

Según informó Radio Biobío, la embajada de Israel en Chile indicó que todos los años facilitaban que decenas de chilenos de origen palestino viajaran hasta Israel.

Respecto al caso de la joven, indicaron que “aún no nos ha llegado la información, pero estamos averiguando”.

El cónsul de Chile en Tel Aviv, por su lado, ha estado en contacto permanente con la menor y su familia, según detalló Cancillería.

También contaron que “han estado dialogando con autoridades migratorias y consulares de Israel”.