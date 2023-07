Joven argentino se vuelve viral por la emotiva propuesta que le hizo a su padrastro que lo crió

Hace algunos días se viralizó la historia de un joven argentino llamado Rodrigo Páez, quien se ganó el cariño de las redes sociales debido a una emotiva propuesta que le realizó a su padrastro.

Según lo que él mismo contó, fue Daniel Páez quien lo crio desde pequeño, por lo que lo considera su imagen paterna.

El muchacho, en total secreto, decidió iniciar los trámites para cambiarse legalmente el apellido. Esto sucedió en 2020, pero por motivos ligados a la pandemia demoró mucho más tiempo.

“El juez aceptó que yo me cambiara el apellido, pero tenía dos opciones. Una era, cambiarme el apellido, pero ponerme el de mi mamá, cosa que yo no quería. No porque no la quiera, sino porque quería tener el apellido de mi papá”, señaló.

“La otra era tener la firma de mi papá para que me adopte. Mi idea era terminar el trámite, cambiarme el apellido, ponerme el apellido de él y recién contarle y darle la noticia”, añadió.

La propuesta del joven argentino

Hace algunos días, el joven argentino le hizo la especial propuesta a Daniel.

A través de una carta donde le hacía una pregunta muy directa: “¿Te animarías a aceptar ser mi papá?”.

Visiblemente emocionado, el hombre contestó: “¿Cómo voy a decir que no si siempre fuiste mío?”. Todo terminó con un abrazo entre ambos, y el llanto del resto de la familia.

Hay que señalar que Rodrigo tiene un hijo pequeño llamado Felipe, quien ya lleva el apellido Páez.