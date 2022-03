Joseph Blatter defendió su legado en la FIFA y aseguró que no hubo “mafia ni corrupción”

Sorpresa total dejó la reciente entrevista realizada al ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien fue sindicado como uno de los grandes responsables del escándalo mundial que develó una mafia que usufructuaba de los privilegios de la organización que controla el fútbol.

El ex líder del fútbol mundial entre 1998 a 2015 se encuentra disfrutando de sus días en Zurich, “en la misma casa que ocupo desde 2005″ según aclara, confiado en reivindicar su inocencia en la red de corrupción que investigó el FBI.

A sus 86 años, el dirigente acusó que fue víctima de una maquinación política y económica.

“Empecé en FIFA siendo director técnico, como jefe de desarrollo, después secretario general y finalmente como presidente. Para mí fue extraordinario. Cuando abandonó la presidencia, Joao Havelange me dijo un día: “Joseph, tú has creado un monstruo”.

"Yo no estoy de acuerdo con ese monstruo, pero el fútbol ahora es una organización internacional reconocida e importante en el aspecto social, cultural y económico”, confesó a ABC de España tras largo tiempo de silencio.

“Mis familiares han sufrido mucho con todo esto. Especialmente mi nieta, Fellina, en el colegio, en el ballet. Sus compañeros le decían que su abuelo era un hombre malo. Y ella, una chica de 15 años, quedó naturalmente muy enojada y tuvo que salir de la escuela, cambiarse de colegio. Su papá y su mamá también tuvieron líos”, reconoce.

El viejo cabecilla de una organización opulenta sostiene que la FIFA no fue una mafia.

“Continúan unas personas que naturalmente no corresponden al ‘fair play’ del fútbol. Esas son personas individuales. No sé cuántos, pero 10 o más miembros de la FIFA de la época, todos de América del Sur y del norte, fueron arrestados en Suiza y enviados a Estados Unidos. Y algunos fueron castigados por corrupción. Naturalmente, de esas personas que la componen hay algunas individuales que no son tan correctas, pero decir que la FIFA es una una mafia es malo Ni mafia, ni corrupción”, aseguró.

“Continúo como miembro de FIFA. No puedo abandonar esta organización a la que serví durante 44 años y en cuya eclosión y grandeza participé”, cerró.