José Soza reveló por qué fue eliminado de las teleseries de TVN

El actor emblema de la generación dorada de novelas en Chile demandó a la señal estatal porque lo despidieron por su edad.

El querido y connotado actor nacional, José Soza, se refirió a su presente en el mundo de la actuación y su paso por el área dramática de TVN, durante el lanzamiento de la obra Hamlet Sonoro en el centro GAM.

El reconocido intérprete de icónicas teleseries como Romané, Pampa Ilusión, Puertas Adentro, Sucupira, etc, abordó su distanciamiento de las producciones nacionales. La última aparición del actor en una teleserie fue en 2019 con Amor a la Catalán de Canal 13, en donde participó con un rol secundario.

“He estado haciendo cine, afortunadamente hice unas tres películas este tiempo, ahora voy a realizar una en Isla Negra, así que eso es importante, ya que he realizado poco cine durante mi vida teatral, pero es una expresión que me gusta mucho y me interesa”, relató.

Tras esto, el actor abordó su desaparición de las teleseries y entregó una especie de teoría de por qué se habría distanciado de las producciones dramáticas nacionales. ”Siempre me ha gustado ese género, y me he sentido satisfecho cómo he enfrentado los personajes”, afirmó.

“Cuando le puse una demanda a TVN porque me habían echado por viejo, me castigaron, me han tenido castigado por 10 años, me refiero a los productores de las teleseries (…) me dolió”, confesó el actor.

En esa misma línea, el actor confesó que haberse alejado de las producciones ha sido un duro golpe anímico. “Lo que más me ha dolido es la separación con el elenco, con mis compañeros, ya que nosotros trabajábamos muy unidos en proyectos importantes en los 80 y 90″, señaló.

Finalmente, agradeció que el canal actualmente haya vuelto a emitir algunas de las teleseries. “Afortunadamente, ahora las han repetido tanto, y es satisfactorio sentir que el público y esta generación valoren tanto esos trabajos”, cerró el actor.