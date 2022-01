José Miguel Viñuela relató cómo fue su experiencia con su examen de próstata

José Miguel Viñuela.

“Sobre los 40 años ya pueden empezar a preocuparse chiquillos“, declaró el ex animador de Mekano en su programa de Instagram.

El animador nacional José Miguel Viñuela relató a sus seguidores en Instagram cómo fue su experiencia al realizarse el examen de próstata, en el programa que emite por Instagram Desde Mi Cocina con la Nené, y llamó a los hombres a perderle el miedo.

Todo comenzó cuando el animador mostró unos parches curitas en su brazo, comentando que se había hecho un chequeo completo de salud.

“¿Próstata?”, le preguntó a modo de broma María Jeannette Vilches. “Ya me lo había hecho”, respondió.

“Pero ahora ya no es tan invasiva, ¿cierto?”, reiteró su compañera. “No, uno no se da ni cuenta”, aclaró él.

“La otra vez, antes de hacerme la vasectomía, yo te conté que fui al doctor con un alemán experto en la clínica, dije ‘este cabro tiene cara de buena onda’. No lo conocía”, comenzó sobre cómo se decidió a tomar la prueba para detectar el cáncer de próstata.

“Cuando llego, el tipo me explica la operación, cómo se hace y en ese momento me dice ‘¿no quieres que te haga al tiro el examen de la próstata?’… y yo estaba sentado en la camilla, en una posición patética, de patas abiertas”, acotó.

Su primer instinto fue preguntar si dolía, ante lo que el médico le contestó: “‘Compadre, no duele nada’, mientras tanto se iba poniendo los guantes, me decía ‘ni siquiera lo vas a sentir’. ‘¿Doctor está seguro?’, le digo. Él me mira y dice ‘ya te lo estoy haciendo’. Sale, se saca los guantes y me dice ‘estas impecable, todo bien, vuelve en dos años más’”.

“Yo también (estaba) complicado. Nada, no se siente nada. Es un agrado”, explicó entre risas. “Sobre los 40 años ya pueden empezar a preocuparse chiquillos“, finalizó.