José Miguel Insulza rechazó una salida anticipada del Presidente Piñera desde La Moneda

"Ahora, si quiere renunciar, es cosa de él", explicó el legislador ante el proyecto que busca adelantar los comicios.

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, aseguró este domingo que es partidario de mantener el calendario electoral y que el Presidente Sebastián Piñera cumpla con su mandato ante el proyecto que busca adelantar las elecciones.

"Nosotros elegimos el 15 de noviembre una vía institucional para enfrentar la crisis y esa vía sigue perfectamente vigente, por tanto, yo estoy por respetar todos los plazos y no hacer ningún tipo de movimiento para acortar el periodo presidencial o algo por el estilo. Los que quieren crear ambientes de revuelta están equivocados", dijo Insulza a El Mercurio.

En esa línea, agregó que "confieso que este Gobierno lo ha hecho pésimo; francamente, ha tenido una incapacidad y lentitud absolutas, pero es el Gobierno que se eligió de manera democrática y corresponde; mientras no haya una violación a la Constitución o algo así, no veo de qué manera se a va obtener la renuncia del Presidente. Ahora, si quiere renunciar es cosa de él, pero buscarle una salida legislativa no me parece aceptable".

Retiro del 10 por ciento y quorum de la Convención

El senador también se refirió al segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones y al deseo de una parte de la oposición para que la Convención Constitucional sea quien determine su quorum.

Sobre el primer punto, Insulza dijo que el proyecto de La Moneda "es igual al que íbamos a aprobar nosotros, al del diputado Karim Bianchi, es casi lo mismo que el proyecto del Gobierno. Por lo tanto, no tengo ninguna razón para estar descontento".

En esa línea, comentó que en el tema de los impuestos "podrá haber temas de principios involucrados, pero son mínimas las cantidades que se pagarán".

Respecto a la propuesta del quorum para la Convención Constitucional, el parlamentario insistió que "es cambiar las reglas del juego" y que el trabajo de este organismo es redactar una nueva Constitución "y las normas en las que funciona están regladas por una reforma constitucional".

"Me gustan los 2/3, me gustan, creo que es bueno. Ahora, ojalá que no haya una minoría que abuse de eso", sostuvo el otrora líder de la OEA, que ve en los 2/3 una vía para que la Constitución sea sólida y duradera.