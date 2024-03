José Maza revela cuánto es su jubilación: ¿qué le aconsejó a los jóvenes?

El profesor y astrólogo chileno José Maza le entregó una entrevista al periodista Eduardo de la Iglesia y se confesó respecto a su jubilación. Además el profesional le entregó un consejo a los treintañeros y pidió que se respeten a las personas mayores, porque todos en algún momento vamos a envejecer. “Desde el 1 de septiembre usted está jubilado. ¿Cuánto saca de jubilación, profe?”, señaló el entrevistador.



Recordemos que José Maza ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas y llevó adelante una investigación clave en el descubrimiento de la aceleración del universo y de la existencia de una nueva componente de energía oscura que constituye el 70% de toda la energía del universo.

¿Cuánto recibirá de jubilación José Maza y qué le aconsejó a los más jóvenes?



“Mira, yo trabajé 55 años y 8 meses en la universidad, y lo que te puedo decir es que jubilé con la mitad de mi sueldo, porque me jubilé 10 años después de la edad de jubilación. Estiré la cosa. A los 65 años uno tiene la opción, si quiere, de jubilarse, pero yo a esa edad me sentía tan válido como todos los años anteriores. Ya después viene toda una presión social” partió diciendo el profesor.



Luego agregó que “en Chile discriminamos a todos los que podemos discriminar. Por favor, no discriminen a los que ya hemos cumplido muchos años, porque todos, si tienen suerte, van a cumplir muchos años. La vejez es un privilegio, porque no todos llegamos. Algunos no llegaron”.



“Sin ofender a nadie, yo creo que uno a los 30 años debe tener una visión de lo que va a ser su vida, porque a los 60 no puede decir ‘uh, no compré una casa’. A los 30 hay que empezar a poner monedas en un chanchito para poder vivir después los años en los que no vas a ser productivo”, cerró.