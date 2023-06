José Maza realiza duro descargo sobre el lenguaje inclusivo

José Maza, astrónomo criticó el uso del lenguaje inclusivo y aseguró que “me genera violencia”.

El Premio Nacional de Ciencias Exactas, que estará participando en el programa “45 minutos con” de Mega Plus, argumentó que “me produce cierta violencia el lenguaje inclusivo, hablar de lo, la y les. La inclusión no está en la boca, sino que en la cancha”.

“Las palabras dan para todo, pero debemos actuar más. En cosas tan simples como tener un menú adaptado a braille en un restaurante, pero al parecer no es opción”, añadió.

En la misma línea, Maza pidió centrarse en “aceptar a todos, a los niños down, a los niños TEA, a las personas que tiene dificultades para caminar. La verdadera inclusión está en brindar oportunidad a todos, y no en el lenguaje”.

José Maza y Kaen Doggenweiler

José Maza contra los medios

En la conversación con Karen Doggenweiler, el científico también abordó su relación con los medios de comunicación.

“Cuando tenía 30 años, los medios no mencionaban mi edad, pero ahora que tengo 75 años, la marcan reiteradamente. Existe un sello, pero no de calidad, sino una impresión de aminorar mis opiniones a medida que me hago más viejo”, afirmó.