José Maza lanzó una despiadada crítica contra la Convención Constitucional

El astrónomo nacional José Maza sorprendió a todos al lanzar una serie de duras críticas en contra de la Convención Constitucional. El científico entregó su pensamiento en torno al trabajo realizado hasta el momento, llamando a evocar la importancia de las ciencias exactas en el país.

“Esperaría que la nueva constitución consagre que Chile tiene vocación de ser culto, desarrollado, que use el cerebro, no el músculo. Cuando yo empecé con la astronomía habían 20 astrónomos chilenos. Uno o dos tenían un doctorado, uno o dos tenían un magíster y el resto solía tener una licenciatura en física o matemática. Hoy hay por lo menos 200 chilenos con doctorados en astrofísica”, dijo el astrónomo a Emol.

Pro su parte, el astrónomo puso en el debate que se estaría inventado un “país imaginario” mientras crean una nueva Constitución. “Siento ahora que la Convención Constitucional se imagina a Chile como yo me imaginaba a mí mismo siendo Charles Atlas. Quieren inventar un país imaginario y hacer una Constitución para el país imaginario. Pero yo no me puedo mandar a hacer un traje con las medidas de (Arnold) Schwarzenegger, porque voy a parecer ridículo”, agregó.

“El camino es que nuestros hijos sean un poco mejores que nosotros y que los hijos de nuestros hijos sean otro poquito mejores, y en la medida que vayamos pasando la escalera, se sube peldaño a peldaño. Tenemos que educar a los niños de hoy mejor de lo que nos educaron a nosotros, enseñarles a pensar, que sepan discurrir. Hay que intentar que Chile suba dos, tres, cuatro peldaños”, afirmó.

Finalmente, reveló que "lo necesario para Chile es educación, cultura, ser capaces de apreciar una obra. La nueva Constitución consagre que realmente Chile tiene vocación de ser un país culto, desarrollado, un país que use el cerebro, no el músculo. Hasta aquí Chile ha usado el músculo: con una pala sacamos salitre, con la misma pala sacamos cobre, con la misma pala algunos ahora quieren que saquemos litio, pero Chile no puede ser el país del músculo, yo creo más en el cerebro y me gustaría que Chile genere conocimiento. Chile invierte una cantidad ridícula del PIB en ciencias”.