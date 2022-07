José Letelier realizó una dura autocrítica tras la actuación de La Roja en Copa América

"Hay que replantearse algunas cosas, hacer un análisis exhaustivo de las cosas que se deben corregir", explicó.

José Letelier.

Una angustiante clasificación al repechaje mundialista tuvo La Roja femenina en la Copa América disputada en Colombia. Las dirigidas por el entrenador José Letelier tuvieron que definir en tanda de penales ante Venezuela el acceso a la repesca, lo que motivó al técnico a realizar un duro análisis del torneo.

Sobre el sufrido duelo ante Venezuela el técnico de la Roja femenina señaló que "nos ha tocado sufrir mucho y ya en los descuentos nos empatan. Son partidos tan intensos desde lo emocional y del resultado, que Venezuela se nos fue encima en los últimos minutos, algo natural. Llegan los penales y estuvimos con la certeza de marcar la diferencia que nos permite mantener la ventana al Mundial abierta".

"Ha sido una Copa América muy compleja para Chile. Fuimos una selección irregular, pero teníamos este último partido. Lo planteamos bien tácticamente, creo que fue un partido bien jugado, de una forma bastante correcta e inteligente", señaló. "Hay que replantearse algunas cosas, hacer un análisis exhaustivo de las cosas que se deben corregir. Una autocrítica que debe ser significativa, pero es lo que nos toca enfrentar, así que estamos tranquilos desde ese punto de vista, que todavía queda una opción para ir al Mundial", señaló tras conseguir el paso al repechaje.

Pese al logro, el DT fue directo al comentar que no cumplieron la meta planteada en un inicio. "El objetivo estaba establecido y era clasificar de forma directa al Mundial y eso no cambia. No fue en esta etapa, pero queda la ventana abierta. Lógicamente que cuando los objetivos no se cumplen, hay que no solamente replantear ciertas conductas, que tienen que ver con el fútbol, sino que todo lo que implica estar en una competencia de este nivel", indicó.