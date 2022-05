[VIDEO] La dura "parada de carros" de José Antonio Neme al alcalde Tomás Vodanovic

"Dejémonos de entrar en una suerte de poesía, porque los encapuchados están quemando colegios”, lanzó sin filtro el animador del matinal de Mega.

José Antonio Neme

Un tenso momento se vivió la mañana de este martes en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, luego que su animador José Antonio Neme se enfrascará en una fuerte discusión con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, respecto a los ya tradicionales hechos de violencia que marcan la agenda nacional.

En esta oportunidad, se abordó lo ocurrido la mañana del lunes, donde en plena Alameda un grupo de encapuchados obligó a un chofer a descender de una micro del transporte público y procedió a incendiar la máquina a plena luz del día.

En diálogo con el matinal de Mega, el alcalde de Maipú respondió a la pregunta planteada por el panel: “¿En qué momento perdimos nuestras calles?” Ante eso, el edil sostuvo que “hay un montón de fenómenos, no solamente de falta de oportunidades, sino que también contextos culturales, de falta de respuesta del Estado, de nosotros que estamos ahí todos los días trabajando y no éramos capaces de hacernos cargo de la situación”. “Es un problema mucho más integral del que tenemos que hacernos cargo como sociedad. No lo vamos a resolver en uno ni en cuatro años hagamos lo que hagamos, pero creo que sí podemos empezar a dar pasos en la dirección correcta en distintas intervenciones que son mucho más integrales”.

Asimismo, explicó que “nosotros estamos haciendo distintos planes (...) estamos tratando de abrir más alternativas para que los niños tengan distintas vías de desarrollo y puedan canalizar muchas veces esa rabia o esas frustraciones que han ido acumulando”. “Yo, al menos, para dar una cuota de esperanza, veo hoy un ánimo mucho más transversal de reconoce run fenómeno y decir estamos en niveles de convivencia social muy críticos, donde ya no se soporta la mezquindad de empezar a tirarnos la pelota de un lado para otro”, concluyó.

Luego de escuchar al entrevistado, el periodista tomó la palabra para mostrarse en desacuerdo. “Alcalde, yo no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme que le diga. No estamos en un problema de convivencia social, yo creo que la mayoría de los chilenos quiere convivir bien. Es una minoría que tiene secuestrada a este país y que se aprovechó del octubrismo para hacer esto”, afirmó. “Usted no me va a venir a decir a mí que personas que han sido maltratadas por el sistema se van a quemar colegios”, agregó. “Yo no he dicho eso”, le aclaró el alcalde.

“Esa es una falta de respeto para aquellas personas que han tenido problemas desde que nacieron y que no andan quemando colegios, mi querido alcalde Vodanovic”, arremetió Neme. Luego, planteó su punto: “¿Sabe lo que pasa? Que si seguimos con el discurso de que ‘aquí hay un problema estructural’... ¡No! Aquí hay delincuencia y eso se ataque con el poder que tiene el Estado para hacerlo, dejémonos de entrar en una suerte de poesía, porque los encapuchados están quemando colegios”.

Finalmente, Vodanovic le respondió e insistió en su punto. “Entiendo tu rabia, yo creo que todos la sentimos. Yo estoy de acuerdo contigo, hoy tenemos fenómenos, pero no podemos desconocer el fenómeno global que estamos viviendo”, precisó. “¿Y por eso yo voy a incendiar colegios? No, pueh, córtela con eso”, cerró el periodista.