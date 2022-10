José Antonio Neme reveló que tuvo un encuentro hot con alguien que la tenía del porte de un maní

El periodista y animador del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, fue el nuevo invitado al programa de Youtube de Tonka Tomicic, "Tenemos que hablar de sexo". En el espacio, el comunicador reveló una íntima anécdota sexual que vivió en el extranjero, aunque no tuvo el final que buscaba.

Todo comenzó cuando empezaron a hablar sobre encuentros casuales y el conductor de Mega relató una experiencia que tuvo en medio de un viaje.

“Una vez iba caminando yo, en una calle, llego a una parada de semáforo, y había un señor muy simpático al otro lado de la calle. Nos quedamos mirando con esa mirada penetrante. Era muy atractivo”, comentó relatando el comunicador.

Fue ahí que “yo siempre tengo dudas respecto de yo ser objeto de deseo (...) y bueno, sigo caminando sin mirar para atrás y me meto a una tienda”. “De repente miro y estaba afuera de la tienda. Salí, estaba sentado en una banca afuera de la mesa. Y me acercó no más, ya estaba servida la mesa”, bromeó el periodista.

Tras esto, ambos terminaron cenando en un restaurante en esa misma calle. “Y yo le digo, como estaba de viaje, ‘vamos a mi hotel’”, contó. “Todo bien, muy atractivo. Alto, pelado, con una barba gruesa, muy muy bonito. Estamos ahí…”, contó entre risas.

Fue entonces que reveló que “había un problema”. Sin entrar en detalles, tomó un maní que había en la mesa y lo mostró a la cámara. Tonka entonces le preguntó si quizás no le había dado tiempo, a lo que el periodista respondió que sí le había dado.

Tenemos que hablar de sexo (Youtube)

“Fui al baño porque con esa situación se me pasaron todas las ganas. Yo pensé que no era importante, pero ahí entendí que quizás sí. A lo mejor yo me hice una expectativa”, explicó.

Por lo que fue al baño para entrar una excusa para no pasara nada entre ambos, señalando que “ya no tenía ganas”. Entonces le dijo a su cita que la comida le había hecho mal.

“‘¿Por qué no dormimos mejor?’ ‘Bueno’ me dijo, ya, buena onda. Al otro día lo invite al desayuno”, contó. El comunicador reveló que estaba en un proyecto por lo que le dijo a su cita que le iba a hablar cuando tuviera tiempo libre. “Y nunca más le conteste el teléfono. ¿Para qué le iba a comentar?”, cerró.