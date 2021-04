José Antonio Neme reveló que rompe la cuarentena por un particular motivo

El animador del Mucho Gusto reveló que sale a hacer deporte sin sacar permiso en Comisaría Virtual y no usa la franja deportiva.

Una particular confesión realizó este viernes el animador del matinal "Mucho Gusto" de Mega, José Antonio Neme, quien confesó que a veces no cumple con la cuarentena y rompe las normas sanitaria para salir a hacer deporte.

Esta confesión se dio en el contexto en que en el matinal estaban conversando sobre la dudas que a veces salen por los permisos de la Comisaría Virtual.

En ese momento, estaban analizando el caso de Cristofer Jarpa, un deportista que estuvo detenido cuatro horas en un calabozo por romper la cuarentena y salir a correr fuera del horario permitido.

Fue ahí cuando José Antonio Neme reveló que a él también le podría pasar algo así, ya que a veces no cumple los horarios permitidos para hacer deporte.

"Yo lo reconozco, soy una persona franca. No puedo utilizar la franja de la mañana porque evidentemente tengo que trabajar y yo no puedo dejar de hacer deporte, no voy a dejar de hacer deporte, porque a mí me sirve el deporte, también es parte de mi salud", dijo el animador del matinal.

Te puede interesar: Carabineros confesó que niñas asesinadas en San Bernardo estaban con su padre por error policial

"Corro sin permiso, no puedo sacar un permiso. Tendría que mentir, decir que voy a la farmacia, o al supermercado”, dijo el periodista, agregando que cuando sale a hacer deporte sin permiso, lo hace "en un radio aceptable".

Finalmente, José Antonio Neme se defendió agregando que "yo sé que hay un discurso instalado súper correcto de que hay que cumplir, pero no hay que ser arbitrarios, hay cosas que tiene que ver con el sentido común, y la gente está harta de que le digan lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, y no le den explicación".