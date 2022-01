José Antonio Neme reveló la particular anécdota que vivió con Felipe Camiroaga el 27-F

José Antonio Neme.

El animador del matinal "Mucho Gusto" de Mega , José Antonio Neme, se refirió a lo ocurrido el fin de semana pasado con la erupción volcánica en Tonga, que provocó una alerta de tsunami en Chile.

Ante esto, el periodista recordó lo que vivió aquel noche del 27 de febrero del 2010, cuando un terremoto 8.8 afectó al país. Él se encontraba en Viña del Mar, reporteando el Festival, cuando trabajaba en TVN.

“Estaban los canales de televisión, todo en época festivalera, con mucha población flotante por el verano. Habíamos terminado de cubrir la penúltima noche, y dije ‘vámonos al hotel, porque ya vimos lo más importante'”, relató. Luego, en su habitación del extinto Hotel San Martín, fue que comenzó el movimiento telúrico, justo cuando se preparaba para dormir.

“Yo pensé que estaba medio mareado, por el cansancio, pero se empezó a mover el piso y se cae el espejo del baño. Salí y todo se movía. Vi pasar a la Kathy Salosny, a Carla Ochoa llorando, estaba la escoba en el lobby”, relató.

Fue en ese contexto, que el comunicador recordó que luego que pasara casi media hora del terremoto, apareció en el hotel Felipe Camiroaga en compañía de Mauricio Correa.

Según el periodista, el fallecido conductor tuvo inesperada reacción en medio del caos: “No endioso a nadie, pero voy a contar lo que vi. Él entra ‘¿cómo están todos? ¿todos bien?’, consultándole a personas de distintos canales. Le respondemos que sí, y después dice ‘Yo no voy a hacer la última noche del Festival, me voy a Santiago, tengo animales, mi familia, no da para hacer el Festival, me voy'”.

Tras decir esto, Felipe abandonó el hotel, consultándole a sus compañeros si necesitaban transporte para volver a la capital. “Él decidió con sentido común y sensibilidad, nadie se lo pidió, yo lo vi, nadie me lo contó, y se fue”, agregó el periodista.

Además, el animador recordó que él se quedó cerca de 45 minutos en el lugar junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Mónica Pérez, esperando alguna instrucción sin reaccionar ante lo ocurrido.

“El 2010 nos regaló un sentido de alerta, porque veíamos tan lejano el terremoto de Valdivia”, cerró.