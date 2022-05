José Antonio Neme reveló el regalo que le enviará al alcalde de Maipú para "ponerse en la buena"

"Hay que ponerle un poco de humor a la mañana, pregúntele al alcalde de Maipú (Tomás Vodanovic). Amor para Maipú", lanzó.

El animador del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, volvió a referirse a la polémica que se tomó en el matinal de Mega la mañana del pasado martes, luego de tener un duro emplazamiento al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, tras una discrepancia sobre la violencia en el país.

Fue en ese contexto en que el animador de Mega, ya en un tono más distendido, lanzó una broma sobre lo ocurrido ayer, indicando que ya habló con el jefe comunal y que le ofreció sus disculpas por el caso. "Hay que ponerle un poco de humor a la mañana, pregúntele al alcalde de Maipú (Tomás Vodanovic). Amor para Maipú", destacó en un tono más relajado. Luego, agregó "¿Sabe lo que le voy a mandar, para restituir la buena onda y en muestra de mis sinceras disculpas? Un peluche".

Esto en el contexto de la polémica que causó, hace casi un año, la supuesta compra de cientos de peluches por parte de Cathy Barriga, algo que fue muy cuestionado por la actual autoridad municipal.

Recordemos que tras el encontrón entre el periodista y el alcalde de Maipú, este decidió usar sus redes sociales para referirse al tema, indicando sobre lo ocurrido en el matinal.

"Me han llegado mensajes por una intervención de José Antonio Neme donde me critica por supuestamente avalar la violencia. Es algo que nunca he hecho, ni hice hoy en 'Mucho Gusto'. Sí creo que tenemos un problema de violencia como país, que se manifiesta de muchas formas", expresó la autoridad en su cuenta de Twitter. Luego, agregó en un hilo que "por ejemplo, en emplazamientos agresivos y sin motivos en medios de comunicación que nada aportan al clima de diálogo que necesitamos".

Sobre el final, el edil agradeció que el animador de Mega se pusiera en contacto con él para explicar lo ocurrido y dejar las diferencias solucionadas. "Valoro que José Antonio se diera el tiempo de pedirme disculpas. Todos podemos mejorar para contribuir a la construcción de un mejor país", cerró.