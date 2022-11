José Antonio Neme respondió a las críticas de Claudio Reyes por su homosexualidad en Mega

El animador del matinal Mucho Gusto de Mega, José Antonio Neme, se tomó unos minutos en pantallas para responder con todo a la crítica de Claudio Reyes, quien en un programa de YouTube, el comediante apuntó recientemente contra “el hueón del Mega que está con la Karen, la señora del MEO”.

“A mí me gusta el hueón porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan maraco que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”, afirmó el ex Jappening con ja.

Este lunes, al finalizar Mucho Gusto, el periodista pidió unos segundos en pantalla para replicar a los dichos de Reyes. “Quiero tomarme 30 segundos antes de irnos a las noticias. Es muy cortito. Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes que públicamente reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este”, comenzó el comunicador.

“Como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho, le voy a mandar tres o cuatro recados al señor Claudio Reyes. Primero, estoy bastante viejo y peludo, señor Reyes, como para tener que dar explicaciones sobre las personas con las que yo me acuesto o con quién me acuesto”, agregó el animador.

Y luego pasó al segundo punto: “Si tanto le perturba mi personalidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas: o buscar ayuda médica o aprender a utilizar el control de remoto”. “Y un saludo al guarén que él usa ahí, que debe ser por lo que lo recordamos todos los chilenos, que es lo más notable que ha hecho en su carrera: equilibrar un roedor sobre el hombro”, concluyó.