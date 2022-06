José Antonio Neme relató la fuerte infidelidad que lo marcó para toda la vida

“Yo estaba muy enamorado de él, quería casarme”, señaló el periodista, agregando que “viajé a otro país, pero nunca más me dieron otra oportunidad”.

El animador del matinal Mucho Gusto de Mega, José Antonio Neme, reveló las consecuencias que tuvo en su vida una infidelidad que cometió en el pasado. “Cada uno vive el amor como quiere, pero yo fui infiel. En una oportunidad de mi vida yo creí que esto era un juego. Hay gente que necesita ese vértigo, esa coquetería que se va perdiendo en las relaciones largas”, señaló.

“Yo estaba muy enamorado, tenía muchas ganas de que funcionara, y por esa rutina, pequé. Señor, he pecado. Después, cuando ya entré en razón, dije ‘qué hago’”, recordó el comunicador, que optó por esconder su traición.

“Esto fue un momento de debilidad. Pasaron varios meses, pensé que había pasado piola, nos fuimos de viaje, tuvimos una discusión y me dijo ‘además me fuiste infiel’. Estoy hablando de un año después”, rememoró. A pesar que fue descubierto, el periodista trató de defenderse: “¿De qué estás hablando? Le dije yo. Te pillan con las defensas muy bajas, en vacaciones, en una carretera, y te tiran una cosa como esa. No tenía para dónde escapar. Esa fue una encerrona emocional. Me recorrió una electricidad por dentro”, bromeó.

“Me dijo ‘sí, yo lo sé, y no me des explicación por qué sé todo lo que ocurrió’”, continuó. Finalmente, el animador de Mucho Gusto contó que “él rompió el silencio, y me dijo: ‘Anteayer estábamos en tal hotel, fuiste a ducharte, el celular quedó sin clave sobre el velador y entré a tu Instagram’, él quería encontrar algo”.

“Dio con todo y fue a la cuenta del personaje. De ahí la relación se terminó. Me arrastré como un caracol, viajé a otro país, pero nunca más me dieron otra oportunidad. No me perdonó nunca, yo sufrí mucho. Yo traté, viajé donde vivía, pero no hubo caso. Yo sufrí tanto que nunca más volví a ser infiel. Yo estaba muy enamorado de él, quería casarme”, cerró.