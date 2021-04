José Antonio Neme realizó una triste reflexión tras la histórica cifra de casos por COVID-19

El animador del Mucho Gusto realizó un sentido discurso tras el reporte extraordinario del Minsal, que informó sobre las peores cifras de la pandemia en nuestro país.

Un momento de mucha pena y rabia se vivió durante el balance COVID-19 de este viernes, donde el Ministro Enrique Paris informó de los más de 9 mil casos de Covid-19. Ante esto, el animador del matinal "Mucho Gusto" de Mega, José Antonio Neme, decidió hacer un sentido discurso luego del punto de prensa urgente.

El periodista indicó que Paris "dice además una cosa que me parece súper importante: cuidarse a uno es cuidar a los demás. Yo quiero decir que quizás estamos pasando por el desafío nacional más difícil desde hace muchas décadas. Hoy día hay una amenaza que no distingue de nada. A ninguno de nosotros el virus nos va a escoger ni nos va a descartar. Puedo ser yo hoy día. Mañana puedes ser tú. Un sobrino, el vecino, una amiga".

José Antonio señaló que "Chile que es un país que en los últimos años ha construido parte de su convivencia en torno a tanta desigualdad y diferencias en todo orden de cosas. Creo que mirándolo… si se puede mirar de un lado positivo, podemos mirarlo como una oportunidad de efectivamente generar un tejido social sólido frente a una amenaza que es común. Esto no es Hollywood. Esto es real".

Incluso, respaldó en algunos puntos al Ministro de Salud. "Yo no he sido especialmente amable con el ministro Paris ni comparto su domicilio político, pero no puedo dejar de decir que él está frente hoy día a una política pública que debería proteger a todos", expresó.

Y agregó que "yo creo que el espíritu de él es que todos estemos protegidos, pero él no puede solo. ¿Y ha cometido errores? Sí, ha cometido errores, y hemos sido los primeros en denunciarlos cuando esto ha sido así, e incluso pedido un reemplazo en la cartera de salud, pero más allá de ese comidillo. O ese análisis, aquí tenemos de estos 9.141 compatriotas que hoy día están experimentando esta enfermedad, un porcentaje y lo digo con dolor, va a morir. Va a morir. Y no hay que ser médico para decir eso".

"Entonces, si después de tanta historia de división, de desigualdades económicas, sociales y peleas entre compatriotas, donde incluso hemos llegado a atentar contra la vida mutua, contra los ojos, contra la vista… no nos damos cuenta que ahí hay una amenaza que no distingue y que nos va a matar a todos por igual, cerremos por fuera. Si no llegamos a esa conclusión, es mejor que cerremos por fuera", aseguró.

José Antonio Neme cerró su intervención afirmando que "paradójicamente la vida como país nos ha puesto en un escenario donde tenemos un enemigo común los chilenos. Que no tiene partido político, que no tiene clase social, que no tiene capitales, ningún tipo de diferencia. No hay cómo evitar este virus más que cuidándose de la misma manera que lo hace el señor Luksic a como lo hace, una persona como tú, como yo, o una persona que vive en algún ghetto urbano en alguna capital regional en Chile. O en alguna zona rural".