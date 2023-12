Ha sido una semana difícil para José Antonio Neme. El periodista protagonizó dos “polémicas” mediáticas esta semana que dejaron atrás una ola de críticas y causaron la furia del rostro de Mega. Durante un En Vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram, Neme no se quedó callado y dejó salir toda su indignación frente a las situaciones en las que figuró recientemente.



“Hagan algo más entretenido…”



Neme comenzó su directo con su característica buena onda, dando la bienvenida a sus seguidores y anunciando la conversación que tendría a continuación. Sin embargo, advirtió que, antes de eso, necesitaba hacer un descargo. “Ya estoy un poquito podrido de la manipulación, el mañoseo y prostitución que hacen de las opiniones. Esta semana me he visto enfrentado a dos situaciones”, comenzó diciendo.



Seguido de eso, el periodista aclaró que, si bien no era un espacio político, iba a realizar su descargo de todas formas. Entonces se refirió a ambas situaciones. “uno, es el uso de mi imagen en la campaña del A Favor, que me pareció una tremenda falta de respeto. Nadie me llamó del comando para pedirme permiso. Yo no participo de ninguna campaña”, comentó.

Neme condenó la vinculación de su imagen y apellido con la agenda política, más aún teniendo en cuenta que no ha revelado su inclinación en este aspecto. “Ellos pudieron haber usado la respuesta del entrevistado, pero no tienen por qué usar mi rostro ni mi pregunta, porque me pertenece a mí. Hay una cosa bien compleja, no es llegar y tomar una imagen”, sentenció.



Más tarde, se refirió a las críticas que recibió por su dichos referentes a la rutina deportiva del presidente Gabriel Boric. “La segunda derivada tiene que ver con una crítica que yo le hice al Presidente y que la sostengo, y la voy a sostener, porque me parece que en el contexto de crisis de seguridad, yo pienso que no es oportuno que un Presidente aparezca haciendo deporte en sus redes sociales. No es oportuno ni una buena señal”, explicó.



Al final, Neme habló hacia quienes lo critican. “Usen su tiempo en algo mejor que hablar de mí, porque si yo hablo tanta estupidez, uno no gasta ni siquiera un carácter. Yo ya no tengo Twitter. Hagan algo más entretenido que andar defendiendo a un Presidente, él puede defenderse solo”, dijo finalmente. Luego de su descargo, el animador continuó con su En Vivo.