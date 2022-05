José Antonio Neme le ofreció sus disculpas al alcalde Vodanovic tras encararlo en Mega

"Dejémonos de entrar en una suerte de poesía, porque los encapuchados están quemando colegios”, dijo el periodista.

Un tenso momento se vivió el pasado martes entre el periodista y conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, luego que este último asegurara que los problemas de delincuencia y seguridad en el país obedecen a “un problema más integral del que tenemos que hacernos cargo como sociedad” y que “no lo vamos a resolver en uno ni en cuatro años hagamos lo que hagamos”.

Ante esto, el periodista se tomó un momento y le contestó muy hiperventilado que “alcalde, yo no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme que le diga. No estamos en un problema de convivencia social, yo creo que la mayoría de los chilenos quiere convivir bien. Es una minoría que tiene secuestrada a este país y que se aprovechó del octubrismo para hacer esto. Usted no me va a venir a decir a mí que personas que han sido maltratadas por el sistema se van a quemar colegios”.

“¿Sabe lo que pasa? Que si seguimos con el discurso de que ‘aquí hay un problema estructural’ (...) ¡No, aquí hay delincuencia! ¡Y eso se ataca con el poder que tiene el Estado para hacerlo! Dejémonos de entrar en una suerte de poesía, porque los encapuchados están quemando colegios”, insistió el periodista, quien fue respaldado en parte por el alcalde de Maipú.

Tras la polémica, el alcalde escribió que: “Me han llegado mensajes por una intervención de José Antonio Neme donde me critica por supuestamente avalar la violencia. Es algo que nunca he hecho, ni hice hoy en Mucho Gusto. Sí creo que tenemos un problema de violencia como país, que se manifiesta de muchas formas”.

“Por ejemplo, en emplazamientos agresivos y sin motivos en medios de comunicación que nada aportan al clima de diálogo que necesitamos. Valoro que José Antonio se diera el tiempo de pedirme disculpas. Todos podemos mejorar para contribuir a la construcción de un mejor país”, terminó.

Sin embargo, le respondió nuevamente a Vodanovic: “Le aclaro alcalde que jamás lo responsabilicé de nada..eso sería absurdo. Efectivamente en privado le pedí sinceras disculpas por haberlo hecho sentir incómodo. Mi opinión la mantengo y creo que interpreto a parte importante de la ciudadanía. Abrazo”.