José Antonio Neme le mandó una épica "parada de carros" a Karla Rubilar en Mucho Gusto

El conductor del matinal le dijo a la ex ministra que “el Gobierno de Piñera fue nefasto en materia de seguridad”.

José Antonio Neme contra Karla Rubilar.

Un tenso momento protagonizaron la jornada del pasado el animador del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, y la ex ministra del Gobierno de Piñera, Karla Rubilar, mientras analizaban el aumento en la delincuencia en Recoleta.

Un vecino de la comuna muy molesto por todo lo que estaba sucediendo, señaló que “necesitamos mano dura”. Fue ahí cuando el periodista lanzó una crítica a todos los gobiernos, señalando que “la gente se siente estafada” y que les meten la mano al bolsillo para pagar impuestos pero que en vez de usarlo en derechos sociales, “se ha ido no sé a dónde”.

Más adelante, Karla Rubilar tomó la palabra y señaló que era un tema “muy complejo” y que no se podía resolver en un solo gobierno. “¿Ustedes no tenían herramientas administrativas para perseguir el delito?”, preguntó el periodista a la ex ministra.

Tras esto, el conductor atacó sin filtro a la gestión del ex mandatario. “Discúlpeme, porque el Gobierno de Piñera fue nefasto en materia de seguridad, perdón que se lo diga de esta manera, pero es lo que la gente piensa en la casa”, lanzó.

Las palabras del conductor generaron una dura reacción en Rubilar, quien cuestionó hasta cuándo se le echaría la culpa al gobierno anterior. “En algún momento, y me gustaría saber cuándo, en qué nivel de meses vamos a poder empezar a decir que este Gobierno se va a hacer cargo y no traspasar hacia atrás”, señaló molesta la ex ministra.

Por lo que el animador le respondió de forma clara: “pero si recibió un país que estaba absolutamente descompuesto en materia de seguridad”.

“A ver, José, un país en donde hubo un estallido social, donde hubo violencia, donde la gente nos decía que no podíamos ejercer el monopolio del uso de la fuerza de Carabineros y la Policía de Investigaciones sin ser cuestionado”, cuestionó Rubilar, agregando que las críticas que recibieron “hicieron un daño muy importante”.

“Con todo el cariño que te tengo, recibieron un país y en cuatro años entregaron uno más inseguro”, volvió a señalar el rostro de Mega, a lo que Rubilar volvió a enfatizar que hubo un estallido social.

Tras esto, el comunicador explicó que con sus palabras no estaba justificando la “inoperancia” del nuevo gobierno. Por lo que Rubilar señaló que “yo tampoco vengo aquí al Mucho Gusto a hacerme cargo de todo lo que pasó en cuatro años, que sí lo puedo hacer”.

“Pero si usted fue Ministra de Estado, ¿cómo no lo puede hacer?”, preguntó el conductor. A lo que Rubilar señaló que no podía ir al matinal a evaluar al nuevo gobierno “siempre hablando del pasado”. “No podemos sacar siempre el comodín”, añadió, explicando que no tuvieron apoyo político durante esos cuatro años.

“Va a llegar un momento, y que me gustaría saber cuándo, que en este panel se vaya a hablar de la responsabilidad de este Gobierno en tema de seguridad”, cerró la ex ministra.