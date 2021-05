José Antonio Neme le mandó un mensaje sin filtro a José Piñera en Mega

Las palabras del periodista se generaron luego de conocer el caso de Jaime, un hombre de 81 años, que trabajó más de 60 años y que su actual pensión es de $160 mil.

El animador del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, salió a realizar una cobertura electoral para Meganoticias, donde aprovechó de lanzar un duro mensaje a José Piñera, quien reapareció a propósito del proceso eleccionario.

El ex ministro de la dictadura hizo un llamado a defender el actual modelo socioeconómico y a votar por los candidatos de Chile Vamos “para así recuperar el cohete que nos llevó al umbral del desarrollo y el ascensor que nos convirtió en N°1 en movilidad social”.

Estas palabras no cayeron muy bien en el periodista, quien estaba realizando un despacho desde el Estadio Monumental, donde señaló que “yo no entiendo de qué cohete me habla José Piñera. Yo quiero que José Piñera, en vez de tuitear pelotudeces, me tuiteé de qué cohete habla, porque te juro que no entiendo de qué cohete habla”.

“Esta semana reapareció el padre de las AFP, don José Piñera. Tuiteó que debíamos recuperar el cohete que nos llevaba al desarrollo. Le diría al señor Piñera que el cohete se quemó hace mucho tiempo”, agregó el periodista, quien tenía un contacto con Soledad Onetto y Rodrigo Sepúlveda en el estudio.

Las palabras del periodista se generaron luego de conocer el caso de Jaime, un hombre de 81 años, que trabajó más de 60 años y que su actual pensión es de $160 mil.

“Trato de hacer lo mejor posible. Lo mismo junta mi esposa y cuento con la ayuda de mis hijos… Ahora mi mujer está operada del corazón y no se puede mover”, declaró el adulto mayor.