El periodista José Antonio Neme se refirió en pleno matinal “Mucho Gusto” al cobro de propinas en lugares que no deberían exigirlas, el conductor mencionó que él no dejaba propina cuando no le parecía.





Así mismo, Neme señaló las situaciones en las que nunca deja propina, por su parte Karen Doggenweiler entregó su opinión y señaló que hay ocasiones en que las personas se sienten obligadas a pagar este porcentaje.



¿Qué dijo Neme sobre las propinas?



El conductor estaba en vivo entrevistando a Gabriela Millaquén, la directora regional metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Fue en ese momento que decidió dar su opinión sobre el pago de propinas.

“En este país nadie está dispuesto a decir lo que realmente piensa y realmente siente. Si yo no quiero dejar propina y en realidad no me obliga la ley, okey, no dejo propina, eso no me hace ni más bueno ni más malo. Pero los chilenos todo el rato maquillando la realidad, queremos parecer más buenos de lo que somos... a mí me importa un verdadero carajo", señaló.

Sobre este mismo tema agregó que “si yo no quiero dejar propina y la ley no me obliga, y yo siento que no se merece esa persona la propina, no dejo propina, punto".





Además mencionó que "sí po', soy apretado, ¿y qué? (...) yo tengo una política personal del tema de la propina. En los restaurantes yo creo que sí, corresponde".





En este sentido el conductor explicó que cuando una persona hace extremadamente bien su trabajo le deja propina, porque corresponde, sin embargo en servicios como delivery no lo hace.





"Cuando pido un delivery (comida a la casa) y el despacho me lo están cobrando, ahí no dejo propina porque yo asumo que ese despacho, parte de eso (cobro) va a la persona que despacha" finalizó.