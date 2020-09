José Antonio Neme lanzó duras palabras contra las animadoras de los matinales

El periodista y actual panelista de Hola Chile, lanzó una dura crítica al tipo de animación que se genera en los matinales.

El panelista de Hola Chile, José Antonio Neme, fue el nuevo invitado al programa de conversación ¿Y cómo se llamaría?, que conduce el periodista junto a Katherine Salosny y Rodrigo Herrera. En el espacio transmitido por redes sociales, se debaten distintos temas de contingencia.

“En Chile somos tan cínicos que somos incapaces en televisión de articular un diálogo franco”, dijo Neme.

De ese modo, dio a entender que en nuestro país faltan animadores que hablen con “sinceridad”.

“O sea si tú tienes al señor Soto que está diciendo una estupidez, una soberana pelotudez, cómo no se lo vas a decir: ‘Eres huev**’, porque ustedes francamente pueden creer que ese hombre dice algo con sentido”, sostuvo.

Asimismo, agregó que debido a su personalidad avasalladora, no tolera las conversaciones sin sustento. “A mí no me gusta que me hablen pelotudeces”, aseguró.

“O sea cuando un hue** me está contestando una huev***, yo tengo todo el derecho a decírselo, como lo haría en una conversación sentado en un living”, precisó el animador de Pauta Libre.

Dardos contra el "Tonkismo"

Además, Neme se refirió al estilo de animación de Tonka Tomicic en el matinal Bienvenidos de Canal 13 y Diana Bolocco en Mucho Gusto de Mega.

“Dejemos esas conversaciones zonzas, bobas, esos ‘Tonkismos’ baratos de la mañana, qué lata, los ‘Dianismos’, esas conversaciones que no van a ninguna parte”, apuntó.

Aún así, destacó el modo de entrevista de otros periodistas, como el recurso de humor que utiliza Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana o la utilización de datos específicos en el caso de Mónica González.