José Antonio Neme increpó a Marcela Cubillos por tratarlo de "fanático de ultra izquierda"

El periodista José Antonio Neme utilizó su cuenta de Twitter para increpar a la ex ministra de Educación Marcela Cubillos, luego que esta defendiera a la mujer del Supertanker, Lucy Ana Avilés, quien fue mencionada por el comunicador en el programa "Hola Chile" de La Red.

En dicho espacio y mientras hablaban sobre los incendios, Neme calificó a Avilés como "señora de ultra derecha fanática que manda aviones", a lo que ella respondió en su red social que él es una "muestra muy clara del desprestigio del periodismo de hoy en día".

A pesar que en ningún momento fue increpada directamente, la ex ministra igual se metió en el debate para respaldar a Avilés en la misma plataforma virtual: "La ‘señora de ultra derecha fanática que manda aviones’. Mi apoyo y gratitud por lo que hiciste en ayuda a las víctimas de esos incendios Lucy Ana ante los cobardes ataques del ‘señor de ultra izquierda fanático’ en ese programa de TV".

Ante esto, Neme no perdió la oportunidad y repasó a la ultraderecha: "Marcela: usted y su marido me conocen perfectamente. Es más su marido conoce a mi familia y hace años me ofreció ser su jefe de gabinete cuando era senador. Para que entra en este juego twittero? Le mando un saludo".