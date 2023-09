Durante el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme explotó en contra de Camila Polizzi e hizo una reflexión en vivo sobre la imputada y su contacto con políticos.



Recordemos que hace algunas semanas el conductor entrevistó a la protagonista del Caso Lencería, la cual está siendo investigada por un posible fraude al fisco tras recibir $250 millones desde el Gobierno Regional.



El descargo de Neme contra Polizzi



Polizzi se dirigió durante esta mañana a la Fiscalía Regional del Biobío y tras permanecer más de 20 minutos en el lugar, no declaró e hizo uso de su derecho a silencio. Frente a esto Neme decidió alzar la voz.

El periodista señaló que la mujer sabe cómo llamar la atención de los medios. “Va a hacer su espectáculo, porque Camila Polizzi es una mujer que sabe de espectáculo y ha hecho un show de todo esto, incluyendo la entrevista que me dio a mí”, exclamó en un principio.



Luego Neme alzó la voz enojado y mencionó que “a ella la quería para que liderara una nueva carrera municipal. Déjense de hue… todos y digamos las cosas como realmente son, que nos conocemos, que no nos conocemos, que sí, que no, que nunca te decides”.



Finalmente dio a conocer en el mismo tono que ella era conocida en la élite política. “Camila Polizzi era una gran conocida de la élite política, al menos que rodea al gobernador Rodrigo Díaz, entonces déjense de lesear. Si él la quería a ella para que nuevamente fuera para una candidatura municipal, y le pasó la plata, entre otras cosas, para que se hiciera más conocida en los sectores populares de Concepción”, dijo.



Por otro lado, se refirió a las críticas que recibió tras entrevistarla para el matinal. “Ay, pero cómo la entrevistó así, cómo la entrevistó y no la trató mal, cómo no la hizo ver. ¿Ustedes creen que yo me voy a prestar para el espectáculo de ella?” cerró para seguir con la pauta.