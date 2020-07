José Antonio Neme destrozó a sus ex compañeros de Meganoticias

El periodista criticó la poca crítica y análisis de sus ex colegas en los programas y noticieros de la señal privada.

Un duro análisis realizó el periodista José Antonio Neme sobre el presente del matinal "Mucho Gusto" de Mega, señal donde fue desvinculado a principios de este año.

El profesional señaló en el programa "Hola Chile" de La Red que “aparte de Soledad Onetto, la verdad es que ninguno de los rostros de Mega tiene capacidad de opinión. Además, el margen que tienen para opinar es muy angosto, ni de interpretación, ni de análisis":

“Son buenos lectores de noticias, pero eso es todo”, agregó Neme, quien a su vez hizo una excepción con Andrea Arístegui. “La Andrea sí, es una mujer que tiene mucha opinión”, sostuvo.

En el panel, donde estaban invitados Bibiano Castello, Katherine Salosny y Hugo Valencia, los dichos del periodista causaron sorpresa.

“Me parece que son buenos lectores de noticias… Yo no sé qué piensan ellos de lo que está pasando, si están de acuerdo o no con las AFP; no sé qué piensan del presidente Piñera, de Carabineros, de lo que estábamos hablando”, añadió.

“Son personas que no sabemos qué piensan, por quién votan, a quién escogen, qué posición tienen del Chile de hoy. Son como personas etéreas, que levitan hasta llegar al estudio de televisión y luego leen el pronter (telepronter), y ya está”, apuntó.

“Entonces no creo que ninguno de ellos, aparte de la Andrea, pueda entrar en la discusión profunda que el Chile de hoy necesita en un matinal”, explicó.

Consultado sobre por qué desde el Departamento de Prensa del canal no estarían dispuestos a situar a uno de sus rostros en Mucho Gusto (a raíz del caso Viñuela), la respuesta de Neme fue categórica.

“El Departamento de Prensa de Mega no quiere que sus rostros se vean expuestos a opinar de los temas país”, finalizó.