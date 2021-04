José Antonio Neme encaró a nombre de todos los chilenos al payaso de Raúl Figueroa en Mega

El animador del "Mucho Gusto" fue parte de las intensas preguntas al Ministro de Educación, quien apareció tras estas semanas escondido por su "gran idea" del retorno a clases presenciales.

Apareció el infeliz. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, participó de un prolongado debate con el panel de Mucho Gusto acerca del retorno a clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19.

Consultado sobre si fue la mejor decisión impulsar el regreso a las aulas durante marzo, el secretario de Estado sostuvo que "es muy importante evaluar todo esto en el contexto adecuado. La prolongada suspensión de clases en el año 2020 y lo que lleva de suspensión ahora también en varias comunas del país tiene, por un lado, una justificación sanitaria que es muy relevante y por lo tanto debe mantenerse cada vez que sea necesario mantener".

Además, aclaró que "no es un capricho. Eso es muy importante despejarlo. Obedece a la urgencia de combinar la seguridad sanitaria con todo aquello que los alumnos reciben en su ambiente escolar. Unicef ha iniciado una campaña a nivel mundial, pidiéndole a los gobiernos para que se haga todo lo posible para tener las escuelas abiertas".

¿Dónde está el ministro? El ministro de Educación Raúl Figueroa responde: "Yo he dado entrevistas todos los días."



Como si ese fuera el trabajo principal de un ministro de educación. pic.twitter.com/DJb0DHn5LT — Renato Garin a la #ConvenciónConstitucional (@RenatoGarinG) April 9, 2021

"¿Pero era el momento?", le preguntó Diana Bolocco, animadora del espacio matinal de Mega.

"Cada día cuenta cuando se trata del bienestar de nuestros niños. Cuando en diciembre se anunció que en marzo las clases se iniciaban, eso permitió que los establecimientos se prepararan. El 100 por ciento de los colegios lo hizo", aseguró el ministro. También recordó que "son los padres, en definitiva, los que tienen que tener la opción", respondió el infeliz, quien parece que no supo que algunos colegios no pasarían la misma materia a los niños que no asistieran por seguridad sanitaria.

🔴🇨🇱 Neme a ministro de Educación: "Cdo ud permite q el ministro de Economía denoste el trabajo de los profes y diga q profesores no quieren trabajar, uno siente q cdo el min de Economía toma la voz q le vorresponde al de educación, el ministro de educación perdió el liderazgo" pic.twitter.com/cD7tGW7qK3 — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) April 9, 2021

Luego de escuchar a Figueroa, José Antonio Neme intervino en la conversación: "Ministro, las cifras son importantes y nadie podría pedirle a usted que anticipe lo que puede ocurrir en una sala de clases en materia infecciosa. Desde mi óptica, el problema suyo es más profundo. Tiene que ver con una crisis de liderazgo en el ministerio".

"Usted habla de capricho de parte de quienes critican el regreso a clases, pero también desde el gobierno han instalado la idea de que es caprichoso, de parte de los profesores, no querer volver a enseñar. Entonces, cuando usted permite que el ministro Palacios se refiera de esa manera, denostando el trabajo de tantos profesores, diciendo que estaban buscando todas las alternativas para no trabajar, uno siente que cuando el ministro de Economía toma la voz que le corresponde al ministro de Educación, el ministro de Educación perdió total liderazgo", se descargó el periodista.

Luego, procedió a realizar su pregunta: "¿Usted tiene liderazgo suficiente para manejar el regreso a clases en pandemia?".

"Absolutamente. Por supuesto que uno puede cometer errores, pero el trabajo que se ha hecho en el ministerio ha apuntado, precisamente, a generar un consenso", respondió el ministro.

Sobre los dichos de Palacios, el titular de Educación aclaró que "él explicó sus dichos. Hablé con él. Las declaraciones las dio en su minuto, las corrigió. Yo siempre he destacado el esfuerzo que han hecho los profesores. Y creo que es súper importante separar las cosas", cerró.