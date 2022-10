José Antonio Neme emocionó a Karen Doggenweiler en su debut en el Mucho Gusto

Este miércoles tuvo su ansiado debut la nueva animadora del matinal Mucho Gusto de Mega, Karen Doggenweiler, donde tuvo un especial recibimiento por parte de sus nuevos compañeros.

El matinal comenzó un poco antes de las 8 de la mañana y, como era de esperarse, la animadora se robó toda la película. Incluso, su nueva casa televisiva le preparó una bienvenida que jamás olvidará. Ahí participaron rostros del área dramática de la señal privada, como Luz Valdivieso y Fernando Godoy, entre otros actores y actrices. A ellos se le sumaron Rodrigo Sepúlveda y también quienes serán sus nuevos compañeros en el espacio matinal.

Luego de recorrer el edificio y abrazar a todos quienes se le cruzaron por el camino, la animadora se encontró en el estudio principal con José Antonio Neme, con quien encabezará el espacio matutino. Pero eso no es todo, pues en medio de su recibimiento, el periodista le realizó una pregunta que emocionó a su nueva compañera.

“Karen, dame la mano, ¿por qué estás acá?”, le consultó de entrada el conductor. “¿Por qué estoy acá? Por esto”, contestó evidentemente emocionada por el cariño que recibió. “¿Te hizo falta…?”, alcanzó a preguntar nuevamente Neme antes de que la periodista se desahogara en pantalla.

“Sí, estoy súper emocionada. No dormí, José. Mira, si alguien que me puede entender, estoy mirando a los chiquillos y a lo mejor vivieron algo parecido y pueden entender lo difícil que es irse de un lugar donde uno ha hecho toda su carrera, donde uno ha compartido tanto tiempo, tantas experiencias, donde están los amigos, pero finalmente van cambiando los inquilinos de esa casa y esa casa se va trasladando a otras partes. Esta casa está acá hoy en día”, reveló la ex TVN.

Luego, la animadora fue sorprendida con varios saludos y mensajes de sus propios compañeros, quienes sólo tuvieron palabras de elogios en el arribo a su nueva casa televisiva. “Estoy muy contenta y muy feliz de esta oportunidad. Si cometo errores voy a estar dando igual siempre lo mejor de mí con todo el corazón. Comprometida a un 100 por ciento. Gracias equipo querido”, cerró el nuevo rostro de Mega.