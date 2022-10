José Antonio Neme defendió la infidelidad de Cristián de la Fuente en México

El animador del matinal Mucho Gusto de Mega, José Antonio Neme, sorprendió a todos al realizar una particular reflexión sobre la situación del actor nacional Cristián de la Fuente, quien le fue infiel a su esposa, Angélica Castro, durante su estadía en México.

Recordemos que hace más de una semana que se filtró un video del actor besando a otra mujer durante septiembre, lo que ha provocado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. A raíz de esta polémica, el animador del “Mucho Gusto” indicó que esta situación no le parecía de tal gravedad y que existe una excesiva moralidad en el tema.

“Mira lo que te voy a decir: yo creo que hay una sobrevaloración de la fidelidad en estos momentos. ¿Pero qué es la fidelidad? ¿Tú realmente crees que, por ejemplo, el caso de Cristián de la Fuente, que perdón que lo ponga, que es infidelidad?”, inició la discusión. “Uno está en un país, otro en otro, un besito... Eso no implica que estés hipotecando el sentimiento po, mujer”, indicó el periodista del programa.

Por su parte, Karen Doggenweiler entregó su postura al respecto y analizó las consecuencias con el vínculo familiar. “No me cabe ninguna duda que no está enamorado de la persona con quien se da un beso, pero si yo creo que en el caso de las personas públicas es un doble dolor porque es escarnio público, es exhibición, es dolor para los hijos”, aseguró. “Hay un tema de prudencia...”, cerró el animador del espacio matinal de Mega.