José Antonio Neme confesó que fue muy cuestionado por su homosexualidad en TVN

El animador del matinal Mucho Gusto de Mega, José Antonio Neme, habló de sus inicios en televisión y reveló fue objeto de cuestionamientos por parte de sus colegas por ser homosexual.

En entrevista con TiempoX, el periodista recordó su paso en el departamento de prensa de TVN, hace unos 20 años.

"Incluso, en los momentos más difíciles, en la primera etapa de mi carrera, cuando sé que había cuestionamientos hacia mí por mi homosexualidad, mi forma de hablar, mis expresiones amaneradas, aun así, recuerdo esos momentos como buenos", expresó el comunicador.

"Así y todo, con ese componente difícil, yo puedo hablar desde un lugar muy luminoso", añadió.

En esa línea, aclaró que "no he tenido afortunadamente un capítulo negro que yo diga ‘a este lugar no me gustaba llegar, me peleé con el productor, me peleé con el director, tenía una tensión con mi compañera o con mi compañero’".

"Nunca he tenido esta experiencia, hasta ahora (toca madera), a pesar de todo lo que dicen de mí. Nunca he tenido una mala experiencia con ningún equipo… a lo mejor no soy amigo de todo el mundo, pero nunca he estado en posición de combate", agregó.

Finalmente, el rostro de Mega aseguró que "he sido muy afortunado, siempre lo he pasado bien, mi experiencia siempre ha sido buena en la tele, sé que no es la misma experiencia de los demás, no puedo hablar por los demás".