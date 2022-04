José Antonio Neme confesó por qué no habla de su pololo en público

“No me siento cómodo exponiendo mi relación”, señaló el animador del matinal Mucho Gusto de Mega.

El animador del matinal “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, explicó al medio Tiempo X por qué no habla nunca de su pololo en los medios de comunicación nacionales.

“Encuentro que no es relevante... Yo en general no me siento cómodo exponiendo mi relación ni agradeciéndole el amor a través de internet.... Cada uno usa su cuenta para lo que quiera, yo no me siento identificado con ese tipo de manifestaciones”, señaló.

“El amor es universal, es un tema que uno puede encontrarse con los demás, hablar de la experiencia amorosa…Es algo muy preciado para mí, entonces mi forma de protegerlo, es no hablarlo públicamente...”, dijo el periodista.

Junto con eso, agregó que: “Para mí una muestra de aprecio hacia alguien y de valoración y compromiso, es precisamente no entrar en detalles, no corresponde, desde mi experiencia”.

Además, comentó que a sus 41 años ha aprendido a poner límites. “Para mí no hay vínculo sin límites, los vínculos sin límites son un desastre, para mi experiencia... Hay cosas que no quiero compartir con nadie, me las reservo para mí”.