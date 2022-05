José Antonio Neme atacó sin filtro a Gary Medel tras su polémica en el Movistar Arena

“Gary, estai dando más jugo que la juguera. La verdad que sí. Deja de dar jugo", dijo el periodista en el matinal de Mega.

José Antonio Neme no tuvo piedad con Gary Medel.

El animador del matinal "Mucho Gusto" de Mega, José Antonio Neme, se refirió a la polémica transmisión que realizó el futbolista nacional Gary Medel en sus redes sociales, donde el crack de la Roja dio a conocer que se le había negado el ingreso al concierto de Karol G, en el Movistar Arena, con motivo de que no tenía activado su pase de movilidad, pero el futbolista no lograba entenderlo.

“¿Por qué no dai la cara, si erís autoridad sanitaria? Da la cara si tengo las tres dosis, te cagái entero”, insistió el emblema de La Roja en el fragmento, mientras filmaba a los funcionarios de la seremi de Salud.

Luego de repasar el video en el matinal Mucho Gusto, el animador lamentó la actitud de Medel: “‘Muestren la cara, muestren la cara’, pero si están haciendo su pega. Es esperable que no te dejaran pasar. Uno puedo tener rabia, a lo mejor, y eso lo entiendo de Gary Medel, que a lo mejor hizo el esfuerzo para llegar y no lo dejaron pasar. A todos nos ha pasado, pero la lectura que tú haces... y le hablo directamente a él, porque probablemente nos está viendo, es completamente equivocada”. “Uno muestra con su teléfono algo, pero uno se defiende de vulneraciones de derechos, no de la ley y la norma aplicándose de la manera correcta”, agregó el animador del matinal de Mega.

Finalmente, el periodista le envió un mensaje "sin filtro" al futbolista nacional. “Tú tienes el dinero suficiente para ver a Karol G trescientas veces más. Uno tiene que tener responsabilidad respecto de lo que uno es y genera en las personas. Gary no es cualquier persona”. “Hay una actitud asimétrica de poder, aunque a lo mejor ellos ahí eran la autoridad sanitaria, pero un deportista con ese nivel de fama, reconocimiento y cariño, es Gary”, cerró.