José Antonio Kast se enojó ante posibilidad que los presos voten en las próximas elecciones

El ex candidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó con mucha fuerza el trabajo que está haciendo el Servicio Electoral (Servel) para ampliar los mecanismos de votación que existen.

Teniendo en cuenta lo anterior, Kast aseguró que el sistema está funcionando, pero que "la idea del Servel de cambios radicales abre la puerta al fraude masivo y a que algunos tengan más opciones para robarse la elección", según lo que posteó en su cuenta de Twitter.

"No podemos permitir el voto anticipado, el voto electrónico o el voto en las cárceles. Es inaceptable y pone en duda todo nuestro sistema electoral", añadió.

"Las personas en prisión preventiva o condenadas a penas aflictivas, no pierden su derecho a voto, por tanto Gendarmería y el Servel están obligados tanto por la normativa interna como por los tratados internacionales suscritos por Chile, a velar por el oportuno y adecuado ejercicio del derecho a participar en el sistema democrático, en su expresión referida al sufragio de las personas en favor de quienes se recurre, mismas que mantienen incólume su derecho a sufragio como los demás ciudadanos y que sin embargo no pueden ejercerlo vulnerándose la garantía de igualdad de trato”, dictó.

Por otro lado, el director del Observatorio Social Penitenciario, Galo Muñoz, dijo: "Siempre hemos pensado que el sistema penitenciario es invisible a los ojos del legislador, del Senado del Congreso, porque no aportábamos ningún voto. Pero los presos no son una moda, son consecuencia de un problema social que necesita ser visibilizado y necesita que lo ‘representen’ el tribunal te quita el derecho a desplazamiento, pero no más".

"Para nosotros es super importante, porque significa que existimos y que es un problema que hay que resolver. Por lo tanto, ahora conversemos del tema. Los rematados por ejemplo, podrían exigir como derecho constitucional, el derecho a la reinserción social. Que se meta a la cárcel primero para que sepa lo que es. Tiene que bajar al sistema penitenciario para saber lo que pasa. Está hablando de lo que no sabe me pregunto si sabe que los presos están hace 9 meses sin visitas. Que no se lo coma la ignorancia", sumó Galo Muñoz.